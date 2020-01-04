04 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
04 Ocak 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:15 Türk İşi Dondurma
03:15 Temizlik Benim İşim
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Ferhat ile Şirin
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Yaparsın Aşkım
12:15 Hababam Sınıfı Askerde
14:40 Yasak Elma
15:30 Yasak Elma
16:45 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kafalar Karışık
22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk