04 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
04 Ocak 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Lig Arası
03:30 Maç Saati
04:45 Maç Saati
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:00 Lig Arası
10:30 Maç Sonu
12:00 Taraftar
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
14:35 Maç Başlıyor
15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
16:00 Lig Arası
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
18:00 Futbolun Şehirleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Futbolun Şehirleri
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 Lig Arası
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Taraftar
23:45 Maç Sonu