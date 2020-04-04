04 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 04 Nisan 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Sahte Kabadayı 01:00 Kıyametin İşaretleri 01:30 Ramo 02:30 Çukur 04:30 Kuaförüm Sensin 05:00 Kuaförüm Sensin 06:00 Kuaförüm Sensin 06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la 10:00 Cumartesi Sürprizi 12:30 Kuaförüm Sensin 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:00 Kalbimin Efendisi 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 23:30 Kıyametin İşaretleri Kaynak: InterSinema.com