04 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 04 Nisan 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Max Steel 00:15 Dudullu Postası 01:30 Nefes Nefese 02:00 Gelinim Mutfakta 02:45 Nefes Nefese 04:00 Gelinim Mutfakta 04:00 Tatlı İntikam 05:45 Akasya Durağı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 07:45 Akasya Durağı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 12:30 Gelinim Mutfakta 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Son Moda 16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Arka Sokaklar 20:00 100 Numaralı Adam 21:45 Çarkıfelek Kaynak: InterSinema.com