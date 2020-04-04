04 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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beIN, TV

04 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
04 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:45 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Wellness

14:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Saati

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 beIN Wellness

19:30 Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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