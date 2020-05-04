04 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 2018 Dünya Kupası Özetler
01:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
01:00 Hollanda - Hırvatistan
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:30 Hollanda - Arjantin
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
03:00 Fransa - Hırvatistan
03:10 2018 Dünya Kupası Özetler
03:30 Brezilya - Hollanda
04:40 2018 Dünya Kupası Özetler
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Kamu Spotu: Evde Spor
06:00 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:45 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Hırvatistan
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
07:00 Hollanda - Hırvatistan
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:40 Spor ve Sağlık
08:45 Kamu Spotu: Evde Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
10:30 Danimarka - İtalya
11:45 La Liga Goller
12:00 Avrupa'nın Anıları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:15 Portekiz - Yunanistan
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Fransa - Hırvatistan
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Hollanda - Hırvatistan
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER
18:40 Trabzonspor Goller
18:55 Takvim Yaprakları
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Bundesliga
19:00 NOSTALJİKMAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
19:45 Lazio Goller
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Brezilya - Fransa
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
23:00 Fransa - İngiltere
Kaynak: InterSinema.com