04 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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04 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

04 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
04.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 06:45

04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 2018 Dünya Kupası Özetler

01:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

01:00 Hollanda - Hırvatistan

01:15 2018 Dünya Kupası Özetler

01:30 Hollanda - Arjantin

02:40 2018 Dünya Kupası Özetler

03:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI

03:00 Fransa - Hırvatistan

03:10 2018 Dünya Kupası Özetler

03:30 Brezilya - Hollanda

04:40 2018 Dünya Kupası Özetler

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:50 Takvim Yaprakları

05:55 Kamu Spotu: Evde Spor

06:00 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

06:25 2018 Dünya Kupası Özetler

06:45 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya - Hırvatistan

07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

07:00 Hollanda - Hırvatistan

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

08:40 Spor ve Sağlık

08:45 Kamu Spotu: Evde Spor

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

10:30 Danimarka - İtalya

11:45 La Liga Goller

12:00 Avrupa'nın Anıları

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

12:15 Portekiz - Yunanistan

12:55 Kamu Spotu: İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Fransa - Hırvatistan

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:45 2018 Dünya Kupası Özetler

16:00 Hollanda - Hırvatistan

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: İşte Spor

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

18:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER

18:40 Trabzonspor Goller

18:55 Takvim Yaprakları

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

19:00 Bundesliga

19:00 NOSTALJİKMAÇLAR

19:00 Nostaljik Maçlar

19:45 Lazio Goller

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 Brezilya - Fransa

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

22:00 Spor Akşamı

22:55 Kamu Spotu: Evde Spor

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

23:00 Fransa - İngiltere

Kaynak: InterSinema.com

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