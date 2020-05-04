04 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:30 Çalgı Çengi
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:15 Sesinde Aşk Var
04:15 Bizim İçin Şampiyon
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
06:15 Hayat Sevince Güzel
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bizim İçin Şampiyon
20:30 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
22:45 Çalgı Çengi
23:00 Tehlikeyle Flört
Kaynak: InterSinema.com