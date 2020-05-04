04 Mayıs 2020 Eurosport Yayın Akışı
04.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 06:45
04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Tenis
02:30 Tenis
04:00 Tenis
04:00 Bisiklet
05:30 Tenis
07:00 Bisiklet
07:30 Tenis
09:30 Snooker
09:30 Tenis
10:30 Snooker
11:30 Snooker
11:30 Tenis
12:30 Formula E
13:00 Formula E
13:00 Judo
14:00 Formula E
15:00 Bisiklet
16:00 Bisiklet
17:00 Bisiklet
18:00 Bisiklet
19:00 Bisiklet
20:00 Snooker
20:00 Tenis
21:25 Snooker
21:30 Tenis
23:00 Olimpiyat Oyunları
Kaynak: InterSinema.com