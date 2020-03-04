04 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

04.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Spor Merkezi Kura Çekimi

04:00 Hedef Süper Lig

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 Almanya'dan Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 La Liga Goller

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:05 Kupa İtalya Magazin

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Merkezi Kura Çekimi

20:00 Premier Futbol

21:00 Futbol Aklı

21:30 Almanya'dan Futbol

22:30 Aktüel Futbol

22:40 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN

22:40 Juventus - Milan

23:30 Süper Lig Goller

23:45 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN

23:45 Juventus - Milan

Kaynak: InterSinema.com