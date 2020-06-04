04 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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04 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

04 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

04 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
04.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Goller

00:50 TFF 1. Lig Goller

00:50 Muhammed Ali Boks Karşılaşması

01:00 Unutulmaz Maçlar

01:40 Muhammed Ali Boks Karşılaşması

02:05 Süper Lig Goller

02:15 TFF 1. Lig Goller

02:25 Takvim Yaprakları

02:30 Unutulmaz Maçlar

02:45 İngiltere Premier Lig Goller

03:00 Türkiye - Moldova

04:10 İngiltere Premier Lig Goller

04:25 Efsanelerin İzinde

04:30 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor

04:30 Fenerbahçe - Manisaspor

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Brezilya - Arjantin

06:10 Süper Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya - İngiltere

07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrıd -

07:00 Real Madrid - Atletico Madrid

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Orhan Ayhan'la

10:30 Juventus - Tottenham

10:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Juventus - To

11:25 Spor Kitaplığı

11:30 Bundesliga

12:15 Real Madrid - Atletico Madrid

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:55 Kamu Spotu İşte Spor

19:00 Bundesliga

19:00 İngiltere Premier Lig Özetler

19:35 Ustalara Saygı

19:45 Inter Goller

20:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor

20:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Kazakistan - Türkiye

20:00 Kazakistan - Türkiye

21:45 La Liga Goller

21:45 Bir Zamanlar

22:00 Spor Artı

23:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Manchester

23:00 Liverpool - Manchester City

23:00 Muhammed Ali Belgeseli

Kaynak: InterSinema.com

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