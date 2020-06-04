04 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 04 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Goller 00:50 TFF 1. Lig Goller 00:50 Muhammed Ali Boks Karşılaşması 01:00 Unutulmaz Maçlar 01:40 Muhammed Ali Boks Karşılaşması 02:05 Süper Lig Goller 02:15 TFF 1. Lig Goller 02:25 Takvim Yaprakları 02:30 Unutulmaz Maçlar 02:45 İngiltere Premier Lig Goller 03:00 Türkiye - Moldova 04:10 İngiltere Premier Lig Goller 04:25 Efsanelerin İzinde 04:30 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor 04:30 Fenerbahçe - Manisaspor 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Spor Kitaplığı 05:00 Brezilya - Arjantin 06:10 Süper Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya - İngiltere 07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrıd - 07:00 Real Madrid - Atletico Madrid 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Orhan Ayhan'la 10:30 Juventus - Tottenham 10:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Juventus - To 11:25 Spor Kitaplığı 11:30 Bundesliga 12:15 Real Madrid - Atletico Madrid 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:40 İngiltere Premier Lig Goller 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 18:55 Kamu Spotu İşte Spor 19:00 Bundesliga 19:00 İngiltere Premier Lig Özetler 19:35 Ustalara Saygı 19:45 Inter Goller 20:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor 20:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Kazakistan - Türkiye 20:00 Kazakistan - Türkiye 21:45 La Liga Goller 21:45 Bir Zamanlar 22:00 Spor Artı 23:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Manchester 23:00 Liverpool - Manchester City 23:00 Muhammed Ali Belgeseli Kaynak: InterSinema.com