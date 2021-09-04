04 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
04 Eylül 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:30 Spor Manşet
11:45 Goalball Kadınlar Final Maçı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Goalball Erkekler Final Karş.
14:45 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 Türkiye - İspanya
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Akşamı
21:25 Tuzlaspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
23:30 Teknik Analiz
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com