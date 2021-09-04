04 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
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04 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

04 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

04 Eylül 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:00 Spor Artı

05:00 Transfer Gündemi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:30 Spor Manşet

11:45 Goalball Kadınlar Final Maçı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Goalball Erkekler Final Karş.

14:45 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:55 Türkiye - İspanya

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Akşamı

21:25 Tuzlaspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor

23:30 Teknik Analiz

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com

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