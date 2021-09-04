04 Eylül 2021 Fox Yayın Akışı
04 Eylül 2021 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:45 Bay Yanlış
04:30 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Şevkat Yerimdar
14:45 4N1K
16:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Deli Deli Küpeli
22:00 Ali Kundilli
Kaynak: InterSinema.com