04 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
04 Eylül 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Bursaspor
14:15 Haftanın En'leri
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:15 1 Yıldız 10 Gol
15:30 500 Great Goals Show
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Maç Saati
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
21:00 Gamer
22:00 Maç Saati
23:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com