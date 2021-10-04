04 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

03:30 Denizlispor - Yılport Samsunspor

05:10 İtalya Serie A Özetler

05:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:35 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:45 Dakika Skor

22:00 Taktik Analiz

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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