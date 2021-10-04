04 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
04 Ekim 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 Denizlispor - Yılport Samsunspor
05:10 İtalya Serie A Özetler
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:45 Dakika Skor
22:00 Taktik Analiz
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021