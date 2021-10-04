04 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Beın Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Gençlerbirliği

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Arşiv Süper Lig

15:00 Arşiv Süper Lig

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

20:45 beIN Süper Lig

21:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

22:00 beIN Süper Lig

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