04 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı
04 Aralık 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:25 Şampiyon
04:25 Seksenler
05:30 Muhteşem Kraliçe
08:25 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
09:55 Masumlar Apartmanı
12:50 Teşkilat
15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı