04 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:25 Şampiyon

04:25 Seksenler

05:30 Muhteşem Kraliçe

08:25 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

09:55 Masumlar Apartmanı

12:50 Teşkilat

15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı