04 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
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04 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

04 Aralık 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

04.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:45
04 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Artı

02:00 Crystal Palace - Bournemouth

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:45 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Almanya Bundesliga Özetler

09:50 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 İtalya Kupası Özetler

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 Spor Atlası

15:20 İtalya Kupası Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:55 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları

16:55 Sassuolo - Perugia

17:45 Süper Lig Goller

18:00 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları

18:00 Sassuolo - Perugia

19:00 Spor Merkezi

20:00 Futbol Aklı

21:15 Premier Futbol

22:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

22:20 Manchester United - Tottenham

23:15 Süper Lig Özetler

23:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

23:30 Manchester United - Tottenham

Kaynak: InterSinema.com
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