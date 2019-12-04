04 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
04 Aralık 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Crystal Palace - Bournemouth
03:45 Süper Lig Özetler
04:15 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:50 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 İtalya Kupası Özetler
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Spor Atlası
15:20 İtalya Kupası Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:55 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları
16:55 Sassuolo - Perugia
17:45 Süper Lig Goller
18:00 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları
18:00 Sassuolo - Perugia
19:00 Spor Merkezi
20:00 Futbol Aklı
21:15 Premier Futbol
22:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
22:20 Manchester United - Tottenham
23:15 Süper Lig Özetler
23:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
23:30 Manchester United - Tottenham