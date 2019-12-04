04 Aralık 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

04.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Akıl Çemberi

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

08:30 A'dan Z'ye

10:00 10'dan Sonrası

11:00 10'dan Sonrası

11:40 Spor

12:00 Bugün

12:40 Ekonomi

12:51 Hava Durumu

13:00 Bugün

14:00 Bugün

14:40 Hava Durumu

15:00 Günlük

15:35 Ekonomi

15:50 Hava Durumu

16:00 Günlük

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Günlük

17:25 Günün Ekonomisi

17:40 Spor

18:00 Haber

20:30 Tarafsız Bölge

21:00 Tarafsız Bölge

Kaynak: InterSinema.com