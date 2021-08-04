04 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
04 Ağustos 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
02:15 Finale Doğru
03:00 Güney Kore - Türkiye
04:30 Finale Doğru
05:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:28 İstiklal Marşı
08:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
12:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 TBMM-TV
17:30 Spor Bülteni
18:00 Maça Doğru
18:55 Fenerbahçe - Dinamo Kiev
21:00 Maç Sonu
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com