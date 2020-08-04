04 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
04 Ağustos 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:45 Asist Kralı Edin Visca
00:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Top 100 Gol
05:30 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
07:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
07:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
11:00 Süper Lig Top 100 Gol
12:00 Maç Saati
13:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Taraftar
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
15:00 Madalya Yolu
15:00 Spor ve Sağlık
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:45 TFF 1. Lig Top 20 Gol
18:00 Futbolun Şehirleri
18:00 Transfer
18:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
19:00 Kolaysa Anlat
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
21:00 Avrupa Ligi Özel
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
22:00 Süper Lig Top 100 Gol
22:00 Maç Saati
23:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com