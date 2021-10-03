04. 10. 2021 Yasaklama Kararı Koronavirüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uygulamaya geçirilen tedbirler kapsamında, salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmüştür. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ( Devrimci Gençlik Hareketi) ile örgütün silahlı kolu YPS (Sivil Savunma Birlikleri) içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensupları veya sempatizan/provokatör kitle tarafından ilimiz genelinde toplumsal gerilimi tırmandırmak ve tabanı canlı tutabilmek amacıyla, korsan gösteri ve kanun dışı gösteri yürüyüşü gerçekleştirilerek halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerine veya toplumun bir kesimine karşı taşlı, sopalı, silahlı, molotoflu, EYP'li sansasyonel saldırılar/eylemler yapılabileceği veya yasal olarak başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına saptırılarak halkın tamamını etkileyebilecek toplumsal olaylar, toplumsal çatışmalar meydana gelebileceği; İlimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde04. 10. 2021 Pazartesi günü saat 00. 01'den itibaren 18. 10. 2021 Pazartesi günü saat 24. 00'a kadar 15 ( On Beş ) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden YASAKLANMIŞTIR; İlimizde düzenlenecek olan, ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasının, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMIŞTIR; Ayrıca her türlü izinli/izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamındagerekli işlemlerin yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri