'Yaralı Kalplere' dokundu
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'Yaralı Kalplere' dokundu

'Yaralı Kalplere' dokundu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

16 dilde şarkı söyleyen Çilem Duman'dan yeni şarkısı 'Yaralı Kalbim' ile ayrılanların şarkısı oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Şan Bölümünden dereceyle mezun olduktan sonra sahnelerde adını duyuran Çilem Duman, söz ve müziği kendisine ait olan 'Yaralı Kalbim' isimli şarkısı ile müzikseverlerden tam not aldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Comenius Projesi dahilinde eğitimci kimliğiyle ülkemizi İtalya'da temsil eden ve birçok uluslararası platformda şarkı söyleyen Çilem Duman Türk Dünyası ülkelerinde yeraldığı projelerle ile ülkemizden tek sanatçı olarak temsil etmektedir.

İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Rumca, Rusça, Boşnakça, Makedonca, Portekizce, Arnavutça, Kazakça, Almanca, Arapça, Farsça, Japonca, Çince dillerinde söylediği şarkılarla da sahnesinde konuklarına dünya turu yapan Çilem Duman, son çıkardığı 'Yaralı Kalbim' şarkısının çok beğenildiğini belirterek konser serisine başladığını söyledi. Konserleri ile birlikte yeni şarkılarının da çalışmalarına başladığını belirten Çilem Duman sürpriz isimlerle düet yapacağını söyledi.

'Yaralı Kalplere' dokundu

Kaynak: Snob Magazin

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