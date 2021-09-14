'Sensin' ile sevenlerinin karşısına çıkıyor
'Annem' ve 'Benim Hayatım' şarkılarıyla müzik dünyasında başarılı bir çıkış yapan Ali Yaşar, şimdi de yepyeni şarkısı 'Sensin' ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Pop-fantezi tarzındaki 'Sensin'ın söz ve müziğine imza atan Ali Yaşar, "Aylar süren titiz bir çalışmanın ürün olan 'Sensin', tam bir sonbahar şarkısı oldu. Hem duygusal hem de hareketli sounduyla müzikseverlerin kalbine dokunacağız" dedi. Ra Müzik etiketiyle çıkan 'Sensin' şarkısının düzenlemesi Doğukan Aydemir'e, masteringi ise Hakan Yörük'e ait. Şarkının klibi ise eşsiz İstanbul manzarasında Burak Gürman yönetmenliğinde çekildi. 'Sensin' tüm dijital platformlarda yayında.
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