'Pop müziğini kurtarmaya geri geldim'

Sempatik tavırları ve yüksek enerjisi ile izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran Atiye, suskunluğunun sebebini açıkladı. ' Pandemi öncesi albümü bitirmiştim. Pandemi sonrasına 10 şarkılık Hindistan, Yunanistan ve Türkiye'de dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydettiğim albümü ertelemiştim. Pop müziğini canlandırmaya geldim' açıklamasını yaptı.

Yeni şarkısı ile tüm dijital listelerin zirvesine yerleşen Atiye, Tittok'ta da Hindistan'da 3 ayda öğrendiği Şahmeran dans challenge'ını başlattığını açıkladı.

Dans ile ilgili gelen videolar içinde seçeceği en başarılı videonun sahibi ile buluşup birlikte video çekip yayınlayacağını belirtti.