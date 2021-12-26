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'Pop müziğini kurtarmaya geri geldim'

'Pop müziğini kurtarmaya geri geldim'
Snob Magazin - Haberler | Magazin

3 yıllık suskunluğunu son yayımladığı 'Ses Seda Yok' şarkısı ile bozan Atiye, geçtiğimiz akşam Gain'de yayınlanan Dayı programının canlı yayında konuğu oldu. İşte detaylar…

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Sempatik tavırları ve yüksek enerjisi ile izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran Atiye, suskunluğunun sebebini açıkladı. ' Pandemi öncesi albümü bitirmiştim. Pandemi sonrasına 10 şarkılık Hindistan, Yunanistan ve Türkiye'de dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydettiğim albümü ertelemiştim. Pop müziğini canlandırmaya geldim' açıklamasını yaptı.

Yeni şarkısı ile tüm dijital listelerin zirvesine yerleşen Atiye, Tittok'ta da Hindistan'da 3 ayda öğrendiği Şahmeran dans challenge'ını başlattığını açıkladı.

Dans ile ilgili gelen videolar içinde seçeceği en başarılı videonun sahibi ile buluşup birlikte video çekip yayınlayacağını belirtti.

'Pop müziğini kurtarmaya geri geldim'

'Pop müziğini kurtarmaya geri geldim'

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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