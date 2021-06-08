'Mısırlı sevgilisi dolandırıcı' iddiasına Şeyma Subaşı'ndan yanıt!
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'Mısırlı sevgilisi dolandırıcı' iddiasına Şeyma Subaşı'ndan yanıt!

'Mısırlı sevgilisi dolandırıcı' iddiasına Şeyma Subaşı'ndan yanıt!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşinin aslında milyarder değil, dolandırıcı olduğu öne sürüldü. Subaşı, konuyla ilgili sessizliğini "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu" diyerek bozdu. İşte detaylar...

Sosyal medyada Şeyma Subaşı'nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuştu.

"7 TANE SOYADI VAR"

Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor" dedi.

Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi.

Fenomen isim, "Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN PARA OLUR, YARIN OLMAZ..."

Şeyma Subaşı, "Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına da isyan etti. Bir çocuk annesi, "Bu adam beni iki ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl aşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın" dedi.

Subaşı, sözlerine; Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor" diye devam etti.

"TUTUKLANMA YOK"

Alsaloussi'nin Kaliforniya'dayken tutuklandığı iddiasına da yanıt veren Şeyma, "Coachella'dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok" diye konuştu.

Mohammed Alsaloussi de hakkındaki dolandırıcılık iddialarına "Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek sert çıktı.

'Mısırlı sevgilisi dolandırıcı' iddiasına Şeyma Subaşı'ndan yanıt!

Kaynak: Snob Magazin

''Sevgilisi dolandırıcı'' denilen Şeyma, iddialara ateş püskürdü! Bu kez müstakbel enişte de sessiz kalamadı
''Sevgilisi dolandırıcı'' denilen Şeyma, iddialara ateş püskürdü! Bu kez müstakbel enişte de sessiz kalamadı
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'Mısırlı sevgilisi dolandırıcı' iddiasına Şeyma Subaşı'ndan yanıt! - Haberler Magazin
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