'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı
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'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı

'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü İranlı sanatçı Pooyan Mokhtari Türkiye'de çok popüler olan 'Lorke' türküsünü Emreh Şakar ve Suzi'yle beraber rap şeklinde yorumlayarak bir ilke imza attı. İşte detaylar...

İran'da yaşadığı sanatsal kısıtlamalar nedeniyle yıllar önce Türk vatandaşı olan Mokhtari 'Lorke' türküsünü dünyaya duyuruyor. İspanya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de hayranları bulunan sanatçının klibi kısa sürede 3 milyon kişi tarafından izlendi.

Sanat hayatına başlamasından 8 yıl sonra müziğine ve kliplerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'ye göç eden ve ülkemizde de yatırımları bulunan Mokhtari, şarkının klibini de 250 kişilik bir ekiple İstanbul'da çekti. Farsça, Türkçe, Almanca ve Farsça'nın bir lehçesi olan Lorca dilinde söylenen şarkı Mokhtari'nin ilk Türkçe rap şarkısı olma özelliğini taşıyor.

Şarkıyı Türk hayranları sayesinde keşfettiğini anlatan Pooyan Mokhtari "Bir önceki şarkım Alles ist Gut'ta 'Loke ma loke' diyor. Türkler dinleyince sosyal medyama mesajlar atarak bu şarkıyı söylememi istediler. Eski müzikleri yeni nesillere tanıtmayı seviyorum. Her ülkeden çok güzel tepkiler alıyor ve yeni projelere motive oluyorum" dedi. Ronna Riva, Kristen Hanby, Sean Kingston gibi evrensel isimlerle de düet yapan sanatçının çok yakında Amerikan rapçi IDK ile ortak projesi yayınlanacak.

"MÜZİKTEKİ GELİŞİMİMİN TEK SEBEBİ TÜRKİYE'DİR"

Pooyan Mokhtari "Türkiye'yi kendi vatanım, kendi ülkem gibi hissediyorum. Zaten Türk vatandaşıyım. İran'da istediğim şekilde sanatımı icra edemiyordum. Türkiye'den sonra müzik hayatım ileriye doğru bir ivme kazandı. İran'da iznim olmayan, yasak koyulan birçok şey vardı. Orada çok büyük bir baskıyla karşı karşıyaydım. Türkiye'de sanatçılara karşı büyük bir saygıyla karşılaştım. Gelişmemin tek sebebi Türkiye'dir" sözleriyle Türkiye'ye olan minnettarlığını dile getirdi.

Klibindeki halayı da hayranlarının çok sevdiğini vurgulayan sanatçı "Halay dansını çok iyi biliyorum. Kliplerimde de bu köklü dansı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü sosyal medyadan muhteşem reaksiyon alıyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL DÖVMESİ YAPTIRACAĞIM"

Vücudundaki dövmeler ve tarzıyla da dikkat çeken Mokhtari, bir sonraki adımını da "İstanbul'a saygım olduğu için aklımda çok özel bir dövme var. O bir sürpriz olacak ve yakında paylaşacağım" cümleleriyle açıkladı.

"BARIŞ MURAT YAĞCI FOTOĞRAFIMI ODASINA ASMIŞ"

Survivor'ın sevilen isimleri Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşklarını ilk kez şarkısının lansmanında ilan ettiği Mokhtari, ikilinin ayrılığı hakkında ise "Ayrılmak çok doğal, kararlarına saygı duyuyorum. Barış'la çok görüşüyorum hatta fotoğrafımı odasına asmış, bazen instagram'da paylaşıyor ve bu beni çok sevindiriyor. Nisa'yı da çok seviyorum. İnşallah ikisi de ileride başarılı olurlar" yorumunu yaptı.

'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı
'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı

Kaynak: Snob Magazin

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