'Hadise yerine Aleyna Tilki' dendi ortalık karıştı!
O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine Aleyna Tilki'nin geleceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise bu iddilara ilişkin bir paylaşım yaptı.
O Ses Türkiye'nin değişmeyen jürisi Hadise, "Aleyna Tilki geliyor" iddialara kare kare fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Aleyna Tilki gelir mi bilinmiyor ancak Hadise'nin gitmeyeceği kesinleşti. O Ses Rap adlı programdan kareler paylaşan Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı. O Ses Türkiye adlı yarışma programında kendsinin yerine Aleyna Tilki'nin geleceği iddia edilmişti.
Kaynak: Snob Magazin