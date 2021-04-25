'Hadise yerine Aleyna Tilki' dendi ortalık karıştı!
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'Hadise yerine Aleyna Tilki' dendi ortalık karıştı!

'Hadise yerine Aleyna Tilki' dendi ortalık karıştı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine Aleyna Tilki'nin geleceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise bu iddilara ilişkin bir paylaşım yaptı.

O Ses Türkiye'nin değişmeyen jürisi Hadise, "Aleyna Tilki geliyor" iddialara kare kare fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Aleyna Tilki gelir mi bilinmiyor ancak Hadise'nin gitmeyeceği kesinleşti. O Ses Rap adlı programdan kareler paylaşan Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı. O Ses Türkiye adlı yarışma programında kendsinin yerine Aleyna Tilki'nin geleceği iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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