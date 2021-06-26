'Gazoz' için form tutuyor
Oyuncu Hamide Bozkurt, başrolünde yer alacağı 'Gazoz' filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Rolü için fit görüntüye sahip olmaya çalışan Bozkurt, haftanın her günü idman yapıyor.
Almanya'da drama eğitimi alan Hamide Bozkurt, başrolünde yer alacağı 'Gazoz' filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncu, önümüzdeki ay Türkiye'de gerçekleşecek çekimler için spor salonundan çıkmıyor. Rolü için fit görüntüye sahip olmaya çalışan Bozkurt, haftanın her günü idman yapıyor. Almanya'daki spor salonunda ağırlık çalışan oyuncu, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşarak, takipçilerinden övgü aldı.
Kaynak: Snob Magazin