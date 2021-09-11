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'Çukur'dan büyük başarı

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'Çukur'dan büyük başarı

Ay Yapım imzalı, Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', 16. Uluslararası Drama Ödülleri'ne drama dizisi kategorisinde aday oldu. Dördüncü sezonuyla haziran ayında final yapan dizi, 41 ülkeden 238 yapımın arasından seçilerek finalde yarışacak yapımlar arasında yer almaya hak kazandı.

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan 'Çukur' dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdi de başarılarına uluslararası alanda devam eden 'Çukur', dünyanın önemli drama yapımlarının aday olduğu 16. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde finale kaldı. Kazananların gelecek ay düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı 16. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nin sonuçları heyecanla beklenirken, uluslararası arenadaki adaylığıyla 'Çukur', başarılarına bir yenisini daha ekledi. Projede Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Öner Erkan, Necip Memeli, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, Kubilay Aka, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi isimlerde rol almıştı.

'Çukur'dan büyük başarı

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