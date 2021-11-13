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'Aşk hayatım kaktüs tadında'

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'Aşk hayatım kaktüs tadında'

Sevilen oyuncu Feyza Civelek, önceki gün Kanyon'da bulunan Harmony Flowers'ta görüntülendi. Civelek'in özel hayat itirafı şaşırttı

Uzun süre çiçekleri inceleyen ve bitkilerle yaşamanın kendisi için terapi olduğunu söyleyen Civelek, 'Hayatınızda biri var mı?' sorusu üzerine 'Aşk hayatım kaktüs tadında. Neye dokunsam dikeni elime batıyor.

O yüzden bugün kendimi prenses gibi hissetmek istedim ve bir balkabağı içinde rengarenk çiçekler aldım. Prens de gelirse fotoğrafımız tamamlanacak" diyerek espri yaptı.

'Aşk hayatım kaktüs tadında'

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