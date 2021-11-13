Uzun süre çiçekleri inceleyen ve bitkilerle yaşamanın kendisi için terapi olduğunu söyleyen Civelek, 'Hayatınızda biri var mı?' sorusu üzerine 'Aşk hayatım kaktüs tadında. Neye dokunsam dikeni elime batıyor.

O yüzden bugün kendimi prenses gibi hissetmek istedim ve bir balkabağı içinde rengarenk çiçekler aldım. Prens de gelirse fotoğrafımız tamamlanacak" diyerek espri yaptı.

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