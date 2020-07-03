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03 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

Gaziantep Futbol KulübüŞİKE KUMPASI DAVASI09.00 FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması devam edecek.

03 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi
03.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:09

Gaziantep Futbol Kulübü

ŞİKE KUMPASI DAVASI

09.00 FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertli takım Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Kaynak: DHA

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