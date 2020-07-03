03 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 03 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Arsenal - Norwich 02:10 Spor Artı 03:40 Süper Lig Özetler 04:10 TFF 1. Lig Özetler 04:30 Efsanelerin İzinde 04:35 Spor Kitaplığı 04:40 Almanya Bundesliga Özetler 04:40 Takvim Yaprakları 04:45 Ronaldo Filmi 05:00 Newcastle United - Manchester City 06:25 İtalya Kupası Magazin 06:40 Süper Lig Goller 06:55 Takvim Yaprakları 06:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Leicester City - Chelsea 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 TFF 1. Lig Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:45 Süper Lig Goller 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim 14:00 TBMM-TV 15:45 Süper Lig Goller 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:30 Bundesliga 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 La Liga Özetler 17:35 İngiltere Premier Lig Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 20:00 Hedef Süper Lig 20:05 Süper Lig Özetler 20:35 Lig Hatırası 21:15 Ronaldo Filmi 22:00 İngiltere Premier Lig Özetler 22:30 Stadyum 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com