03 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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03 Şubat 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Futbol Aklı
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 İtalya Serie A Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:50 İngiltere Premier Lig Goller
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Taktik Analiz