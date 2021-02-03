03 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
03 Şubat 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
02:00 Inter - Juventus
03:45 Stadyum
03:55 Futbol Anadolu
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Almanya Bundesliga Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
16:00 Dakika Skor
16:00 Gündem Futbol
17:30 Futbol Aklı
17:45 Stadyum
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:40 Inter - Juventus
22:40 Napoli - Atalanta
22:40 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Napoli - Ata
Kaynak: InterSinema.com