03 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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03 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

03.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.02.2021 06:46
03 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

03 Şubat 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

02:00 Inter - Juventus

03:45 Stadyum

03:55 Futbol Anadolu

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Almanya Bundesliga Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

16:00 Dakika Skor

16:00 Gündem Futbol

17:30 Futbol Aklı

17:45 Stadyum

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum

22:40 Inter - Juventus

22:40 Napoli - Atalanta

22:40 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Napoli - Ata

Kaynak: InterSinema.com

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