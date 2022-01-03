03 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
03 Ocak 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Avrupa Stüdyosu
04:00 2021'in En İyi Golleri
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Gündem Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 2021 Derleme
16:00 Gündem Futbol
17:50 2021 Derleme
18:00 Spor Merkezi
20:10 Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes
22:15 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol
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