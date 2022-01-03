03 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Avrupa Stüdyosu

04:00 2021'in En İyi Golleri

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Gündem Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 2021 Derleme

16:00 Gündem Futbol

17:50 2021 Derleme

18:00 Spor Merkezi

20:10 Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes

22:15 Spor Akşamı

23:00 Aktüel Futbol

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