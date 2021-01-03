03 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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03 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

03.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 06:47
03 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

03 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Süper Lig Özetler

05:05 Teknik Analiz

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:05 Bundesliga

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih

07:00 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Bülteni

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay

13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

15:25 Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Giresunspor - Tuzlaspor A.Ş.

17:30 Aktüel Futbol

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.

18:55 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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