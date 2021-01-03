03 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
03 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Süper Lig Özetler
05:05 Teknik Analiz
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:05 Bundesliga
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih
07:00 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Bülteni
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
15:25 Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Tuzlaspor A.Ş.
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.
18:55 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com