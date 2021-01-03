03 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
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03 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

03.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 06:47
03 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

03 Ocak 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Fokus

00:30 Nasipse Olur

02:00 Fokus

02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:30 Çukur

05:45 Gülümse Yeter

06:00 Gülümse Yeter

08:00 Arthur ve Minimoylar

08:15 Don Kişot

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Arıza

13:00 Ramo

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

20:00 Ağır Romantik

21:45 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

22:15 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

Kaynak: InterSinema.com

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