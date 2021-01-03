03 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
03 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
01:00 Sanal Direktor
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:00 beIN Teknik
03:00 Gamer
03:45 Maç Saati
04:00 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Süper Lig
06:15 Maç Saati
07:00 Sanal Direktor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
09:15 Türk Futbolu 2020
10:00 Süper Lig'de 2020'in En Güzel 100 Golü
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Sanal Direktor
13:00 Maç Başlıyor
13:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com