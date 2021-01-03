03 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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03 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

03.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 06:46
03 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

03 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 Sanal Direktor

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:00 beIN Teknik

03:00 Gamer

03:45 Maç Saati

04:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Süper Lig

06:15 Maç Saati

07:00 Sanal Direktor

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

09:15 Türk Futbolu 2020

10:00 Süper Lig'de 2020'in En Güzel 100 Golü

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Sanal Direktor

13:00 Maç Başlıyor

13:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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