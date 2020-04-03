03 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 03 Nisan 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Sahte Kabadayı 01:12 Sakar Şakir 01:20 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 01:30 Ramo 02:15 Ramo 04:45 Kuaförüm Sensin 06:00 Kuaförüm Sensin 08:00 Kendine İyi Bak 09:30 Zahide Yetiş'le 09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la 12:30 Kuaförüm Sensin 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Sahte Kabadayı 20:00 Güldür Güldür Show 21:45 Güldür Güldür Show 23:30 Kıyametin İşaretleri Kaynak: InterSinema.com