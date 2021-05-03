03 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
03 Mayıs 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
04:30 Maç Saati
06:15 Süper Lig Haftanın Golleri
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
15:00 Süper Lig
16:00 M. Başakşehir - MKE Ankaragücü
16:45 Süper Lig
17:00 M. Başakşehir - MKE Ankaragücü
18:00 Süper Lig
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:30 Süper Lig
20:30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
21:15 Süper Lig
21:30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
22:30 Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com