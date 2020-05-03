03 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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03 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

03 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
03.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 06:45

03 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 2018 Dünya Kupası Özetler

01:20 Kamu Spotu: Evde Spor

01:25 Takvim Yaprakları

01:30 Brezilya - Danimarka

01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

01:30 Hollanda - Arjantin

03:10 2018 Dünya Kupası Özetler

03:10 Spor Akşamı

03:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI

03:30 Brezilya - Hollanda

04:10 İtalya - Fransa

05:50 Takvim Yaprakları

05:55 Kamu Spotu: Evde Spor

06:00 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ

06:30 Spor ve Sağlık

06:35 2018 Dünya Kupası Özetler

06:45 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Danimarka

07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

07:00 Almanya - Hırvatistan

08:40 Spor ve Sağlık

08:45 Kamu Spotu: Evde Spor

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:25 Orhan Ayhan'la

10:00 Unutulmaz Maçlar

11:45 La Liga Goller

12:00 Avrupa'nın Anıları

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

12:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

12:55 Kamu Spotu: İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI

14:00 Fransa - Hırvatistan

14:00 Almanya - Hırvatistan

15:45 2018 Dünya Kupası Özetler

16:00 Hollanda - Arjantin

16:00 Hollanda - Hırvatistan

16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

17:55 Kamu Spotu: İşte Spor

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

18:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

19:00 Bundesliga

19:45 Muhammed Salah Goller

19:45 LAZİO GOLLER

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Brezilya - Hollanda

21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIFİNAL MAÇI

21:00 Brezilya - Fransa

22:55 Kamu Spotu: Evde Spor

23:20 Kamu Spotu: Evde Spor

23:30 Unutulmaz Maçlar

Kaynak: InterSinema.com

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