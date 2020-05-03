03 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
03 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:20 Kamu Spotu: Evde Spor
01:25 Takvim Yaprakları
01:30 Brezilya - Danimarka
01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
01:30 Hollanda - Arjantin
03:10 2018 Dünya Kupası Özetler
03:10 Spor Akşamı
03:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
03:30 Brezilya - Hollanda
04:10 İtalya - Fransa
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Kamu Spotu: Evde Spor
06:00 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
06:30 Spor ve Sağlık
06:35 2018 Dünya Kupası Özetler
06:45 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Danimarka
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
07:00 Almanya - Hırvatistan
08:40 Spor ve Sağlık
08:45 Kamu Spotu: Evde Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:25 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 La Liga Goller
12:00 Avrupa'nın Anıları
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
14:00 Fransa - Hırvatistan
14:00 Almanya - Hırvatistan
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Hollanda - Arjantin
16:00 Hollanda - Hırvatistan
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
19:00 Bundesliga
19:45 Muhammed Salah Goller
19:45 LAZİO GOLLER
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Brezilya - Hollanda
21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIFİNAL MAÇI
21:00 Brezilya - Fransa
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:30 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com