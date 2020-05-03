03 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
03 Mayıs 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
00:40 Evde Biz Bize
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
10:00 Dizi TV
10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
12:00 Kardeş Payı
13:40 Kardeş Payı
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Hayalet Avcıları
23:15 Babam
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com