03 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
03 Mart 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:00 Ligue 1 Show
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 Fransa'dan Futbol
04:45 İtalya'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Ligue 1 Show
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 BB Erzurumspor - Karagümrük
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - Karagümrük
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor
16:00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği
16:45 Süper Lig
17:00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği
17:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
19:45 Süper Lig
20:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
20:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com