03 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

03.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

01:30 Stadyum

02:00 Stadyum

04:00 Süper Lig Özetler

04:15 Teknik Analiz

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

06:15 Süper Lig Özetler

06:40 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

18:00 Hedef Süper Lig

19:30 Spor Merkezi Kura Çekimi

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

21:30 Almanya'dan Futbol

22:30 Aktüel Futbol

23:30 90'dan Sonra

Kaynak: InterSinema.com