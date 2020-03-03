03 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

03.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:15 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:00 Uefa Europe League Maç Özetleri

05:45 Özel Röportaj

06:00 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

07:45 Özel Röportaj

08:00 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - DG Sivasspor

15:45 Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Sonu

16:30 Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Maç Saati

20:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK

22:00 Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Dünden Bugüne

Kaynak: InterSinema.com