03 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:25 İtalya Seri A Özetler

05:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Eyüpspor - MKE Ankaragücü

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Tuzlaspor A.Ş.

15:30 Spor Bülteni

15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Denizlispor - Kocaelispor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Denizlispor - Kocaelispor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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