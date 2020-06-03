03 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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03 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

03 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

03 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
03.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

01:35 Tutunamayanlar Çevrimiçi

02:40 52 Hafta

02:45 Ege'nin Hamsisi

03:05 Ege'nin Hamsisi

04:15 Zinde Kal

04:15 Vefa Dediğin

04:25 Tam Zamanı

04:35 Ferhunde Hanım ve Kızları

04:50 Uzaktan Erişim

05:15 Tam Zamanı

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

20:00 Benim Adım Melek

22:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

23:45 Soru Küpü

Kaynak: InterSinema.com

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