03 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
03 Ekim 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Adanaspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor
04:40 Futbol Gecesi
06:40 Efsanelerin İzinde
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Futbol Gecesi
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Beypiliç Boluspor - Denizlispor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Yılport Samsunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:00 % 100 Futbol
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi