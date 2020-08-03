03 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Uzak Ara Eğlence 02:00 Adı Efsane 04:15 5N 1K 04:15 Akasya Durağı 05:00 Yabancı Damat 07:00 Ver Elini Aşk 08:30 Çatı Katı Aşk 11:00 Güneşi Beklerken 13:15 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek Bayram Özel 22:30 Çatı Katı Aşk Kaynak: InterSinema.com