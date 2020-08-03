03 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
03.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 03.08.2020 07:33
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:00 Eski Köye Yeni Adet
02:30 Rüzgarın Kalbi
03:00 Rüzgarın Kalbi
04:45 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Şevkat Yerimdar
11:15 Şevkat Yerimdar
12:45 Yaparsın Aşkım
13:15 Yaparsın Aşkım
15:30 Hayat Bayram Olsa
16:15 Bay Yanlış
17:30 Adile Teyze
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hayat Bayram Olsa
20:00 Kafalar Karışık
22:00 Kan Kardeşler
22:15 Adile Teyze
23:45 Şevkat Yerimdar
Kaynak: InterSinema.com